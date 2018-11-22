Tire'de Gençlik Söyleşileri

22 Kasım 2018 Perşembe 17:38



22 Kasım 2018 Perşembe 17:38

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Tire Belediyesinin düzenlediği gençlik söyleşisi kapsamında, öğrencilere çok daha nitelikli bir hayat tasarlamaları tavsiyesinde bulundu.Belediyenin kültür salonunda 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşide Yahşi, öğrencilerin inanması ve çok çalışması gerektiğini söyledi.Öğrencilere çok daha nitelikli bir hayat tasarlamaları tavsiyesinde bulunan Yahşi, şunları söyledi:"Bunu yapabilecek kodlara sahip olduğunuzu unutmayın. Bizim atalarımız yaptıysa onların torunları olarak bizler de yapacağız. İlham veren buluşmalarda biz NASA'ya bağlandığımızda İzmir'den mezun NASA'da görev yapan Umut Yıldız abinizi görebiliyoruz. Buradan çıkmış. NASA'da çalışıyor. İnanmak ve çalışmak lazım. İkisini başardığınızda annenizin ve babanız yüzlerinin güldüğünü göreceksiniz. Sizler mazisi çok güçlü başarılara imza atmış bir neslin torunlarısınız. Sizler İzmir'de düşmanı denize dökmüş ve bu anlamda şehit olmuş bu toprakları kanıyla sulamış, şehadete ermiş şehitlerin torunları ve evlatlarısınız. Bu bayrak için canını feda eden şehitlerimizin evlatlarısınız."Söyleşinin ardından Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Karpuz, çeşitli hediyeler verdi.Yahşi ise bir buket çiçeği 30 yıldır öğretmenlik görevini sürdüren Binnur Bakırcı'ya takdim etti.