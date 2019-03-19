Tire'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Tire
'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlendi.
Şehitler Parkı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar Çanakkale türküsü eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydan'ındaki Atatürk
Anıtına kadar yürüdü.
Atatürk Anıtı önünde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Yürüyüşü organize eden AK Parti
Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli
, bir olmanın, birlik olmanın, yeniden Çanakkale ruhuna sahip olmanın vakti olduğunu belirterek, "Çok şanslısıyız, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
tarafından kazanılmış zaferlerimiz ve vatanımız var." dedi
Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Tire, Güncel
Kaynak: AA