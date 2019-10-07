Tire'de incir çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

İzmir
'in Tire
ilçesinde bir bahçeden 200 kilogram incir çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tire'ye bağlı Akyurt
Mahallesi'nde çiftçi A.K'nin ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, soruşturma başlattı.
A.K'nin kamera ile görüntülerini çektiği zanlıların eşkalini belirleyen Jandarma ekipleri, şahısları, Kuşadası'ndan çalıntı olduğu tespit edilen plakasız motosikletle, Akçaşehir Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlılar A.G. ve L.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilirken, ele geçirilen 200 kilogram incir ile motosiklet sahiplerine teslim edildi.