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Tire'de incir çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir bahçeden 200 kilogram incir çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

07.10.2019 15:44Tire'de incir çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
İzmir'in Tire ilçesinde bir bahçeden 200 kilogram incir çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tire'ye bağlı Akyurt Mahallesi'nde çiftçi A.K'nin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, soruşturma başlattı.
A.K'nin kamera ile görüntülerini çektiği zanlıların eşkalini belirleyen Jandarma ekipleri, şahısları, Kuşadası'ndan çalıntı olduğu tespit edilen plakasız motosikletle, Akçaşehir Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Zanlılar A.G. ve L.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilirken, ele geçirilen 200 kilogram incir ile motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Jandarma, Akyurt, İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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