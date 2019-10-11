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Tire'de İyi Tarım Projesi sertifika töreni yapıldı

Tire'de iyi tarım uygulaması yapan 10 çiftçiye sertifikaları verildi.

11.10.2019 10:14
Tire'de iyi tarım uygulaması yapan 10 çiftçiye sertifikaları verildi.
Alaylı Mahallesindeki programın açılışında konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Neşe Sevinç, Tire'de 1 yıl önce başladıkları şeftali yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulaması ile 10 çiftçinin 243 dekarda 465 ton şeftali ürettiğini aktardı.
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise Tire'nin kıymetli tarım ürünlerine sahip verimli topraklar üzerinde bir kent olduğunu kaydederek iyi tarım uygulamalarının artırılmasının önemine dikkat çekti.
Projeye katılan çiftçilerden Baki Acar da iyi tarım uygulamalarının ülke geneline yayılmasını arzu ettiklerini bildirdi.
Tire'de İyi Tarım Projesi sertifika töreni yapıldı

Tire, Güncel

Kaynak: AA

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