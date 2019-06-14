Tire'de karne heyecanı

Tire
ilçesinde 14 bin öğrenci karne aldı.
İlçede 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Fatih
Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven
törende, verimli bir eğitim yılı geçirdiklerini söyledi.
Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere teşekkür eden Tanrıseven, "Bugün 14 bin öğrencimiz karne sevinci yaşadı. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün uzun bir tatile giriyoruz. Tatilimizi en iyi şekilde değerlendirelim, oyun oynayalım, eğlenelim ve en önemlisi bol bol kitap okuyalım." diye konuştu.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran
da tüm öğrencileri kutladı, onlara başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Tanrıseven, farklı branşlarda derece alan öğrencilere başarı belgesi ve satranç takımı takdim etti.
Okul müzik grubunun hazırladığı müzik dinletisinin ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.