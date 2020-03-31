Tire'de koronavirüs önlemleri devam ediyor
Tire ilçesindeki pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
31.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Tire ilçesindeki pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
Tedbirleri kapsamında pazarın girişinde oluşturulan noktaya el dezenfekte sistemi konuldu, vatandaşların ateşleri ölçüldü.
Pazar yerinde tezgahlar ve halkın kullandığı alanlar sık sık dezenfekte edildi.
Öte yandan, pazardaki ürünlerin fiyat listesi de giriş noktasında vatandaşların bilgisine sunuldu.
Tedbirleri kapsamında pazarın girişinde oluşturulan noktaya el dezenfekte sistemi konuldu, vatandaşların ateşleri ölçüldü.
Pazar yerinde tezgahlar ve halkın kullandığı alanlar sık sık dezenfekte edildi.
Öte yandan, pazardaki ürünlerin fiyat listesi de giriş noktasında vatandaşların bilgisine sunuldu.
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Kaynak: AA