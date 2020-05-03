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Tire'de Kovid-19 mağduru esnafa destek

Tire Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan kahvehane işletmecilerine erzak dağıttı.

Tire'de Kovid-19 mağduru esnafa destek
03.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:50
Tire Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan kahvehane işletmecilerine erzak dağıttı.
Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve çalışanların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.
Duran, açıklamasında "Ramazan ayını, anlamına yakışır şekilde yaşamak ve yaşatmak için yardım kolilerini koronavirüs salgını sebebiyle işletmeleri kapanan ihtiyaç sahibi kahvehane işletmecileri ve çalışanlarına ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Atakan Duran, Tire Belediyesi, Güncel, Haber

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