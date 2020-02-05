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Tire'de öğrenciler haftada 1 gün bir ders saatinde kitap okuyacak

Tire ilçesinde öğrenciler için haftada bir gün bir ders saatinde ailelerinin de katılımıyla okuma etkinliği düzenlenecek.

05.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:09
ilçesinde öğrenciler için haftada bir gün bir ders saatinde ailelerinin de katılımıyla okuma etkinliği düzenlenecek.
Tire Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tire Kitap Kurdu Derneği iş birliğinde hazırlanan "Birlikte Okuyoruz Tire" projesi hayata geçirildi.
Öğrenciler, kitap okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla haftada bir gün bir ders saatinde aileleri ve okuldaki personellerin katılımıyla okuma etkinliğine katılacak.
Projesi kapsamında Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, öğrencilerle birlikte öğrencilerle sınıfta kitap okudu.
Çobanoğlu, burada yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine değindi.
Çocukların keyifli zaman geçirmesi için kitap okuması gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, "Nasıl bir film izlerken bir oyunu oynarken keyif alıyorlarsa çocuklarımız kitap okurken de keyif almalılar ve hayatları boyunca kitap okumalılar." dedi.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da çocuklarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, okumanın faydalarını anlattı.
Protokol üyeleri öğrencilerle kitap okuduktan sonra öğrencilere kitap hediye etti.
Tire'de öğrenciler haftada 1 gün bir ders saatinde kitap okuyacak

Salih Atakan Duran, Tire, Güncel

Kaynak: AA


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