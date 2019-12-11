Haberler » Güncel » Tire'de öğretmenler karma resim sergisi açtı - Haber

Tire'de öğretmenler karma resim sergisi açtı

Tire'de farklı branşlarda öğretmenlerin yaptığı eserlerden oluşan karma sergi Bedesten'de açıldı.

11.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:26Tire'de öğretmenler karma resim sergisi açtı
'de farklı branşlarda öğretmenlerin yaptığı eserlerden oluşan karma sergi Bedesten'de açıldı.
Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin de katıldığı açılış töreninde konuşan Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Resim Öğretmeni Mahmut Saltık, ilçe genelinde öğretmenlere yönelik resim kursu açtıklarını, kursiyer öğretmenlerin eserlerinden oluşan bir sergi açtıklarını kaydetti.
İlçede görev yapan 35 öğretmenin 100'ün üzerinde eserinin ulunduğu sergi, 17 Aralık'a kadar gezilebilecek

Tire, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:30 SULTANGAZİ'DE ÇANTA İÇİNDE SOKAĞA BIRAKILAN 15 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU - Haber
09:30 Muş çocukların çatlak ellerine merhem oldular - Haber
09:25 (Özel) Eşinin park etmesini beğenmedi lüks cipi devirdi - Haber
09:23 (Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor - Haber
09:23 Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi - Haber
11.12.2019 09:32:32