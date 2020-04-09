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Tire'de öğretmenler sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri için siperlik üretti

Tire ilçesindeki bir lisede öğretmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri 100 siperliği ilçedeki sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine teslim etti.

09.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:36
Tire'de öğretmenler sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri için siperlik üretti
Tire ilçesindeki bir lisede öğretmenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri 100 siperliği ilçedeki sağlık çalışanları ve jandarma ekiplerine teslim etti.
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan tek 3D yazıcı ile üretim yapan öğretmenler sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri için siperlik üretmeye başladı.
Lisenin müdürü Hüseyin Çamlıca ürettikleri siperliklerin ilk 100 adedini teslim ettiklerini belirterek, "Tıbbi siperliklerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ogün Derse ile ilçemizde acil olarak ihtiyaç duyulan Tire Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teslim ettik. Tire Devlet Hastanesinin siperliklerini Başhekim Dr. Fatih Hayali'ye, İlçe Sağlık Müdürlüğündeki sağlık çalışanları için ürettiklerimizi Dr. Ulvi Toprak'a ve ilçemiz Jandarma Komutanlığına toplam 100 adet siperliğimizi teslim ettik. Üretmeye devam ettiğimiz tıbbi siperliklerimizi sağlıkçılarımıza ve emniyet teşkilatlarımıza talep doğrultusunda teslim etmeye devam edeceğiz. Evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Jandarma, Tire, Güncel
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