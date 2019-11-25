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Tire'de şok ölüm

Tire'de yaşayan İngiliz Uyruklu Carolyn Margoret Dearsley isimli kadın kendine ait evde talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

25.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:03Tire'de şok ölüm
'de yaşayan İngiliz Uyruklu Carolyn Margoret Dearsley isimli kadın kendine ait evde talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Bir süre önce İngiltere'den Tire'ye taşınan ve Tire'ye bağlı Kaplan köyünde yaşayan Dearsley Ailesi, bu sabah evlerinde yaşanan talihsiz kaza ile sarsıldı. 58 yaşındaki Crolyn Margoret Deasrley isimli kadın bu sabah evindeki banyoya girerken ayağı kayarak yere düştü. Eşinin düştüğünü farkeden George Dearsley, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Carolyn'ın hayatını kaybettiğini belirledi

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan detaylı incelemenin ardından belirlenecek. - İZMİR

Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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