02.07.2019 14:46
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Tire'de uyuşturucu operasyonu

Tire

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisinde bulunan bir tarla ile bazı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 600 adet hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri yetiştirdiği belirtilen S. Ö, H. Ö. ve D. S. yakalanarak gözaltına alınırken bir kişinin daha arandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Tire , Güncel

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