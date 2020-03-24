Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tire'de Vefa Koordinasyon Grubu çalışmaları devam ediyor - Haberler

Tire'de Vefa Koordinasyon Grubu çalışmaları devam ediyor

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamaya devam ediyor.

24.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50
Tire'de Vefa Koordinasyon Grubu çalışmaları devam ediyor
Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamaya devam ediyor.

Ekipler, tespit edilen vatandaşların ihtiyaçlarıyla AŞ evinde hazırlanan yemekleri adreslere teslim ediyor.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Sayın Kaymakamımız başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu'nda aldığımız kararla ilçemizde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri kimsesiz vatandaşlarımızın tespiti yapıldıktan sonra Zabıta memurlarımız onların istek ve ihtiyaçlarını karşıladı. Korona virüsü tehdidi ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın istekleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Tire, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor
İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Haber İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu - Haber Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor - Haber Akyurt'ta 10 bin eve dezenfektan dağıtıldı - Haber SPOR Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporculardan 'koronavirüs' mesajı - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading