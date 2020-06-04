Tire'deki bir mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde bir mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:46
İzmir'in Tire ilçesinde bir mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tire'nin Karateke Mahallesinde saat 21.00 sıralarında mermer fabrikasında yangın çıktı. Yangını iş yeri sahibi Hüseyin Yazıcı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren Hüseyin Yazıcı ailesi ile birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Yangın mermer fabrikasının deposunda bulunan odunlar ve plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Yangında mermer fabrikasında kullanılan aletler hasar gördü. Tire Jandarma Ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangında can kaybı olmadı.
Mermer fabrikası sahibi Hüseyin Yazıcı, "Çay içmek için bahçede oturuyorduk. Buradan alev çıktığını gördük. Kendi dalgıcımla söndürmeye çalıştım. Elektrik kontağı olabilir. Odunlarım, plastik bidonlar kasalar yanıyor. burayı depo olarak kullanıyordum" dedi. Tire’deki bir mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Tire, Güncel, Haber

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