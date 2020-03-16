Menü
Haberler ›› Güncel ››Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası - Güncel

Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası

Ülke genelinde koronavirüsüne karşı tedbirler artırılırken, İzmir'in Tire ilçesinde sinema film gösterimlerine ara verildi.

16.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:57
Tire'deki sinemalara koronavirüsü arası

Ülke genelinde koronavirüsüne karşı tedbirler artırılırken, İzmir 'in Tire ilçesinde sinema film gösterimlerine ara verildi.


Tire ilçesinde, koronavirüsü tedbirleri kapsamında sinema salonlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar kapatıldığı açıklandı. Öte yandan, ilçede önemli noktalarda tedbirler kapsamında dezenfekte edildi.


Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bizler Tire Belediyesi olarak virüse karşı elimizden geldiği ölçüde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Sağlığımız için bu tarz uygulamaları yapmak zorundayız. Her şey vatandaşımızın sağlığı için" dedi - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir, Tire, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Güncel
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak