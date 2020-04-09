Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tire Ticaret Odası üniversite öğrencilerine burs ödemelerini kesmedi

Tire Ticaret Odası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden burs verdiği üniversite öğrencilerine ödemeleri kesmedi.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
Tire Ticaret Odası üniversite öğrencilerine burs ödemelerini kesmedi
Tire Ticaret Odası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden burs verdiği üniversite öğrencilerine ödemeleri kesmedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, idari bilimler, temel bilimler ve hukuk gibi bölümlerde okuyan 75 öğrenciye burs verdiklerini belirtti.
Bu öğrencilerin okullarında belli başarı kriterlerini sağladıkları ve gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları için odadan düzenli olarak burs aldıklarını ifade eden Delikanlı, şunları söyledi:
"Hepsi de Tiremizin evlatları. Koronavirüsle devlet ve millet olarak mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, üniversite öğrencilerimiz de olumsuz etkilendi. Tire Ticaret Odası olarak öğrencilerimizin burslarını bu süreçte de aksatmadan vermeye devam ediyoruz. Eğitim, olmazsa olmazımızdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Tire, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Tire Ticaret Odası üniversite öğrencilerine burs ödemelerini kesmedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu - Haber 17:10: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Haber 17:10: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi - Haber 17:10: Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Haber 17:10: Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler