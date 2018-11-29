Tirebolu'da Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

29 Kasım 2018 Perşembe 15:41



29 Kasım 2018 Perşembe 15:41

Tirebolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Tirebolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırım ve yol çalışmalarının planlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen kaldırım, su ve zar taşı döşeme çalışmaları şehrin muhtelif bölgelerinde tüm hızıyla sürüyor. İlçenin Körliman mahallesinde kaldırım yapımı, duvar temizliği, Çarşı mahallesinde zar tası tamiri, Hamam mahallesinde su tamiri ve onarımı, Kurcakale mezarlığı kenarı korkuluk yapımı, terminal önü sorun yaşanan eski alt yapı yenileme, Demirci mahallesinde döner kavşak peyzaj çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" denildi.İlçeye yeni bir çehre kazandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ise "Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında hummalı bir çalışma yürütüldü. Daha önce kaldırım bulunmayan mahallelerimizde kaldırımlar inşa edildi, altyapı sıkıntısı olan bölgelerde kanalizasyon çalışmaları yürütüldü. İmara yeni açılan yollarımız hızlı bir şekilde yapıldı, mezarlık duvarları ve yolları yenilendi. Kentin muhtelif bölgelerinde parklar, bahçeler, çocuk oyun parkları yapıldı. Planlı bir şekilde sürdüğümüz çalışmalarla ilçemize yeni bir çehre kazandırmak için çalışmalarımı son ana kadar devam edecektir. Çalışmalarımız devam ederken bizlere her türlü kolaylığı sağlayan, sabırlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması bekleyen ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimize il gün başladığı gibi son güne kadar devam edecektir. Bir dönem daha yetki verilerse o dönemi de geçen dönemden daha iyi değerlendireceğiz" dedi. - GİRESUN