Tirebolu'da çöp toplama etkinliği

Giresun
'un Tirebolu
ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü
" doyasıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Salih Yüce
, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır
ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, sahil kesimdeki çöpler toplanarak çevre temizliği gerçekleştirildi.
Etkinlik sonrası konuşan Kaymakam Yüce, Tirebolu'nun dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Çok ciddi derecede korumamız gereken bir yer. Bu etkinlik bir farkındalık. İnşallah çocuklarımızın bu duyarlılığı büyüklerimize de sirayet eder de çevrede gördüğümüz çöpleri bir daha Tirebolu'nun hiçbir yerinde görmeyiz." dedi.
Kaynak: AASalih Yüce
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