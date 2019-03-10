Giresun
(AA) - Tirebolu
'da "Erkekler kahve yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçenin Yeniköy Mahallesi
'nde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, erkekler yaptıkları kahveleri kadınlara sundu.
Yeniköy Mahallesi muhtar adayı Osman Altay
önderliğinde mahalle halkının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Kadınlar Günü
şarkılar ve türküler eşliğinde kutlandı.
Altay, yaptığı açıklamada, Tirebolulu kadınların ilçenin ileriye taşınmasında her zaman en önde olduklarını belirterek, "Bunun için bizler de ellerimizle kahveler yaparak, ablalarımıza, annelerimize ve kardeşlerimize minnetlerimizi sunmak istedik." dedi.
Güncel
Kaynak: AA