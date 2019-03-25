Tirebolu'da Kitap Okuma Etkinliği

Tirebolu Piri Reis
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince "Kütüphanecilik Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Kaledibi mevkisinde Tirebolu Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz
, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte bir süre kitap okudu.
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin bu anlamda desteklenmesi lazım. Bu tür faaliyetler de okumaya teşvik edici olduğundan bu organizasyonu hazırlayan okulumuz yöneticilerine teşekkür ediyorum."
Piri Reis, Tirebolu, Güncel
Kaynak: AA