Tirebolu'da Kitap Toplama Kampanyası

23 Kasım 2018 Cuma 11:44



23 Kasım 2018 Cuma 11:44

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ilçesi Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesine destek amacıyla kitap toplama kampanyası başlattıklarını söyledi.Başkan Karabıçak, yaptığı yazılı açıklamada, okul öğretmenlerinden İrem Karakış'ın kendilerinden okul kütüphanesi için kitap talebinde bulunduğunu ifade etti.Karakış'ın istediğine kayıtsız kalmadıklarını ve ilçede "Bir Umut, Bir Neşe, Bir Pencere Açalım Gençlere" sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattıklarını aktaran Karabıçak, şunları kaydetti:"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize bir kitap göndermek ve o kitap ile ufuklarını açmak bizim için büyük bir mutluluktur. İnanıyoruz ki, bu kitaplarımız onlara ulaştığı zaman bizim yaşadığımız mutluluğun aynısını yaşayacaklardır."Karabıçak, kampanyanın 30 Kasım tarihine kadar süreceğini aktardı.