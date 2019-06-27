27.06.2019 08:46
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Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Tireli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Öğretmenlik yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.

Öğretmenlik yaptığı Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinden tatil için memleketine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Faruk Çetinkaya 'nın (26) cenazesi, memleketi İzmir 'in Tire ilçesinde toprağa verildi.
Van yakınlarında motosikletiyle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı Van Bölge Hastanesinde yaşamını yitiren Faruk Çetinkaya'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tire Asri Kabristanlığına defnedildi.
Fatih Çetinkaya 'nın, Şemdinli'de göreve başlamadan önce gönüllü olarak bölgedeki Çatalca Köyü'ndeki okulda çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Tire , Çetinkaya , Güncel

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