Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları iptal edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde haftasonu yapılacak Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelendi.
14.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:01
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde haftasonu yapılacak Tırhandil Cup Kış Trofesi 5'inci Ayak yarışları koronavirüsü salgını nedeniyle ertelendi.
Komite yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programındaki tüm yarışları 13.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar iptal etmiştir. Bu kapsamda 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan 'Tırhandil Cup, Kış Trofesi 5'inci Ayak' yarışları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dünya'yı tehdit eden bu salgının sona ermesi dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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