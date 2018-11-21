Tirilye "Sakin" Kalacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:13



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:13

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tirilye'de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ilçedeki otopark sorunun çözüleceğini ve Tirilye'nin "sakin" kalacağını ifade etti.Mudanya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye, Kentsel Tasarım Projesiyle ilgili düzenlediği çalıştayın ardından hazırlanan Revizyon İmar Planının ön çalışmasını, halkın onayına sundu. Tirilye Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, Tirilyelilerin talepleri alındı.Burada bir konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kültür mirasının korunması çalışmaları kapsamında "Tirilye Modeli" oluşturulacağını belirterek, "Bu kenti geleceğe taşırken, herkesin çorbada bir tuzu olsun istedik. Mudanya'mızı bizler koruyacak, bizler geliştireceğiz. Kentin bütün güzelliklerini koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kapalı kapılar ardında karar alma anlayışımız yok. Tirilye hepimizin. Dünyanın en güzel yeri nasıl ki Mudanya ise, Mudanya'nın da en güzel yeri Tirilye'dir ve insanlığa bir miras olarak kazandırılması gerekmektedir. Taş mektebiyle, Dündar ve Tüccar Evi ile Zeytinyağı Müzesi ile korunmuş doğal ve kentsel değerleriyle miras bırakacağız. Bu mirasta hepimizin adı yaşayacak. Tirilye'nin en büyük sorunu olan otoparkı da çözeceğiz. Tirilye sakin şehir olacak." dedi.Öncelik yeraltında katlı otoparkToplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye'de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesinin sunumunu, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ile Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı çalışmasını yürüten firmanın temsilcisi Şenol Hatipoğlu yaptı. Taslak planın meclise sunulduğunu kaydeden Karademir, şunları kaydetti:"Bu plan doğrultusunda yeni bir alan imara açılmayacak. Mevcut imarlı alanda var olan yapılar üzerinde düzenleme yapılacak. Bütün parsellerin tek tek incelenerek yapıldığı revizyon planını oluştururken, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin yanı sıra ÇEKÜL Vakfı ile birlikte çalıştık. Tirilye'nin çevresi doğal sit alanlarıyla kaplı. Bu nedenle yeni alanlar açma ihtimalimiz yok. Çalışmamızı kentsel sit sınırı içerisinde yani Tirilye'nin merkezinde yürüttük. Tescilli sit, anıtsal ve endüstriyel sit yapıları mevcut.Tirilye trafiğe kapatılacakİmar planında bunları dikkate alarak 6 özel proje alanı belirledik. Mevcut doku ve taşıdığı tarihi potansiyelin ön plana çıkarıldığı çalışma kapsamında, önceliğimiz yer altına doğru 3 adet katlıotoparkların yapılması. Böylelikle Tirilye merkezi araç trafiğine tamamen kapatılacak. Tirilye'nin tamamen yayalaştırılacağı, 'sakin şehir' kavramının altını dolduran adımlar atılacak. Bizim ihtiyacımız olan donatı alanları fonksiyonlarını, kültür rotasındaki anıtsal yapıların içine koyacağız. Korunmuş kent ölçeğini, korunmuş dokuya çevireceğiz."