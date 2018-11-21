Tirilyeliler Kararını Verdi: Tirilye "Sakin Şehir" Olacak

Tirilye'nin doğal ve kentsel sit alanları dikkate alınarak hazırlanan ve bölgeyi 6 özel proje alanına ayıran Revizyon İmar Planı'nın ön çalışması, halkın onayına sunuldu. Kültür mirasının korunması çalışmaları kapsamında Tirilye Modeli oluşturulacağını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Sakin Şehir Tirilye'yi geleceğimize miras bırakacağız" dedi.

Mudanya'da yerel demokrasinin temel unsurlarından yönetişim modelini kalıcı hale getirmeyi amaçlayan Mudanya Belediyesi, "proje demokrasisi" geleneğini sürdürüyor. Taş Mektep Restorasyon Projesi, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, Hal Kahveleri, mahallelerde yapılan plan değişiklikleri "proje demokrasisi" geleneğiyle oluşturulurken, halkın yönetime katılımını sağlayan Mudanya Belediyesi, Tirilye'nin geleceğini de yine bu yöntemle belirliyor. Mudanya'nın gelecek vizyonuna bilimin ışığında, proje demokrasisiyle karar veren Mudanya Belediyesi, Kentsel Tasarım Projesi'yle ilgili düzenlediği çalıştayın ardından hazırlanan Revizyon İmar Planı'nın ön çalışmasını, halkın onayına sundu. Tirilye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, Tirilyelilerin öneri ve talepleri alındı. Kültür mirasının korunması çalışmaları kapsamında Tirilye Modeli oluşturulacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu kenti geleceğe taşırken, herkesin çorbada bir tuzu olsun istedik. Mudanya'mızı bizler koruyacak, bizler geliştireceğiz. Kentin bütün güzelliklerini koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kapılı kapılar ardında karar alma anlayışımız yok. Tirilye hepimizin. Dünyanın en güzel yeri nasıl ki Mudanya ise, Mudanya'nın da en güzel yeri Tirilye'dir ve insanlığa bir miras olarak kazandırılması gerekmektedir. Taş Mektep'iyle, Dündar ve Tüccar Evi ile Zeytinyağı Müzesi ile korunmuş doğal ve kentsel değerleriyle miras bırakacağız. Bu mirasta hepimizin adı yaşayacak. Tirilye'nin en büyük sorunu olan otoparkı da çözeceğiz. Tirilye sakin şehir olacak" dedi.

6 ÖZEL PROJE ALANI BELİRLENDİ

Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye'de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesi'nin sunumunu, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Karademir ile Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı çalışmasını yürüten firmanın temsilcisi Şenol Hatipoğlu yaptı. Taslak planın meclise sunulduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Hakan Karademir, "Bu plan doğrultusunda yeni bir alan imara açılmayacak. Mevcut imarlı alanda var olan yapılar üzerinde düzenleme yapılacak. Bütün parsellerin tek tek incelenerek yapıldığı revizyon planını oluştururken, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Yıldız Teknik Üniversiteleri'nin yanı sıra ÇEKÜL Vakfı ile birlikte çalıştık. Tirilye'nin çevresi doğal sit alanlarıyla kaplı. Bu nedenle yeni alanlar açma ihtimalimiz yok. Çalışmamızı kentsel sit sınırı içerisinde, yani Tirilye'nin merkezinde yürüttük. Tescilli Sit, Anıtsal ve Endüstriyel sit yapıları mevcut. İmar planında bunları dikkate alarak, 6 özel proje alanı belirledik. Mevcut doku ve taşıdığı tarihi potansiyelin ön plana çıkarıldığı çalışma kapsamında, önceliğimiz yer altına doğru 3 adet katlı otoparkların yapılması. Böylelikle Tirilye merkezi araç trafiğine tamamen kapatılacak. Tirilye'nin tamamen yayalaştırılacağı, sakin şehir kavramının altını dolduran adımlar atılacak. Bizim ihtiyacımız olan donatı alanları fonksiyonlarını, kültür rotasındaki anıtsal yapıların içine koyacağız. Korunmuş kent ölçeğini, korunmuş dokuya çevireceğiz" dedi.