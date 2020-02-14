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Tırın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

14.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:50Tırın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu
'nin ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah Gölcük Atatürk Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Müjgan E., Mustafa Ş. idaresindeki 10 AY 414 plakalı tırın çarpması sonucu yaralanarak yola düştü. Tırın altında kalan ayak bileği yerinden kopan kadın, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi sonrasında Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Müjgan E. tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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