Haberler » Güncel » Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Haber

Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri'de tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:14
'de tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 D 6544 plakalı kereste yüklü tır, Kayseri- kara yolu Ambar mevkisinde yolcu indirmek için durakta bekleyen 38 F 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Tırın belediye otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:35 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı - Haber
11:34 Gazeteci Küçükkaya AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
11:34 DHA YURT BÜLTENİ-7 - Haber
11:34 Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
11:34 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
13.12.2019 11:37:17