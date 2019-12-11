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Tırın çarptığı ayı telef oldu

Bilecik'te aniden kara yoluna çıkan ayı, seyir halindeki tırın çarpması sonucu telef oldu.

11.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:40Tırın çarptığı ayı telef oldu
'te aniden kara yoluna çıkan ayı, seyir halindeki tırın çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- D-200 kara yolu üzerinde, ormanlık alandan aniden yola fırlayan ayıya tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan hayvan telef oldu. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek gerekli çalışmayı başlattı. Ekipler telef olan ayıyı gömdü.

Kazanın yaşandığı bölgede çok sayıda ayı olduğu ve hayvanların ormanlık alanlar arasında geçiş yapmak için D-200 kara yolunu kullandığı belirtildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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