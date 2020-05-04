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Tırın çarptığı minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde karşı şeride geçen minibüse tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

04.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:05

Samsun'un Çarşamba ilçesinde karşı şeride geçen minibüse tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, Samsun yönüne giden Numan Aktaş'ın kullandığı 52 RC 112 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Ordu istikametine seyir halinde olan Fatih Mısırlıoğlu idaresindeki 55 RP 431 plakalı tır ise minibüse çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Numan Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırın çarptığı minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Haber

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