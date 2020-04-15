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Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

15.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:08
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin 'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde, D-400 kara yolu Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 31 ADZ 960 plakalı tır, Kocahasanlı ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ergah Öztürk'e çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. 112 ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Ergah Öztürk'ün cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Öztürk'ün sinir krizi geçiren yakınlarına ise 112 ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.


Tır şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, 3. Sayfa
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