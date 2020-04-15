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Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

15.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:12
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin 'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 31 ADZ 960 plakalı tır, Kocahasanlı ışıklı kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ergah Öztürk'e çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. 112 ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Ergah Öztürk'ün cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Öztürk'ün sinir krizi geçiren yakınlarına ise 112 ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.
Tır şoförü göz altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocahasanlı, Mersin, 3. Sayfa
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