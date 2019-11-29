Haberler » Güncel » Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti - Haber

Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Bilecik'te orta refüjde çöp temizliği yapan taşeron işçilerinden biri, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

29.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:15Tırın çarptığı yol temizlik işçisi feci şekilde hayatını kaybetti
'te orta refüjde çöp temizliği yapan taşeron işçilerinden biri, tır çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddialara göre; Bilecik-Osmaneli D650 karayolu Bayırköy beldesi mevkiinde orta refüjdeki pislikleri temizleyen taşeron işçilerinden Yunus Kadem'e (60) Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde bulunan Ali Kılınç yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı tır çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücü gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan taşeron işçinin yakınları hemen hastaneye akın ederken, aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sona doğru
15:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde"
15:26 İçişler Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
15:26 Kars'ta PKK/KCK operasyonu
15:26 Kaymakam Şenay'a ziyaret
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
23:56 Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
29.11.2019 15:27:02