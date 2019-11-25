Haberler » 3. Sayfa » Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu - Haber

Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu.

25.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:36Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu
'de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Bu sırada yolda ilerleyen bir otomobil tomrukların üzerine çıkarak durdu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli- karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287. Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tırın dorse kapaklarından birinin açılmasıyla yüklü olan tomruklar yola savruldu. Tırın arkasından gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil, tomrukların üzerine çıkarak durabildi. Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:37 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:13 Yaşlı adamı 500 metre sürükleyen şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23:07 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:05 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
22:58 Şişli'de yol kavgasında öldürülen eski İran Ajanı çıktı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
25.11.2019 23:50:50