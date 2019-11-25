Haberler » Güncel » Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu - Haber

Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli'de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu.

25.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:40Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu
'de seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Bu sırada yolda ilerleyen bir otomobil tomrukların üzerine çıkarak durdu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli- karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287. Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tırın dorse kapaklarından birinin açılmasıyla yüklü olan tomruklar yola savruldu. Tırın arkasından gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil, tomrukların üzerine çıkarak durabildi. Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Denizli, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:42 İçişleri Bakanlığı: PKK/PYD'den kaçışlar sürüyor
23:42 Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
23:42 Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
23:40 Öğrenciler lastik yakıp yol kapattı
23:40 Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:30 Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:34 Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
25.11.2019 23:43:17