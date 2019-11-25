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Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

- Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu Seyir halindeki otomobil tomrukların üzerine çıkarak asılı kaldıDENİZLİ - Denizli'de karayolunda seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu.

25.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:45
- Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu
Seyir halindeki otomobil tomrukların üzerine çıkarak asılı kaldı
DENİZLİ - 'de karayolunda seyir halindeki tırın dorsesindeki kapaklardan biri açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu. Olayda yoldan geçen bir otomobil ise tomrukların üzerine çıkarak durdu. Tomrukların araçların üzerine düşmemesi ise olası bir faciayı engelledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli İzmir karayoluna bağlantı yolu olan Eskihisar Mahallesi 1287 sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 03 KM 456 plakalı tır seyir halindeyken dorse kapaklarından birinin açılmasıyla, yüklü olan tomruklar yola savruldu. Arkasından seyir halinde gelen 34 RZ 2664 plakalı otomobil ise tomrukların üzerine çıkarak durabildi.
Yolun tenha olması olası bir faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Tırın dorse kapağı açılınca taşıdığı tomruklar yola savruldu

Denizli, Yerel

Kaynak: İHA


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