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Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma noktasına geldi

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir tırın dorsesi, yükün savrulmasıyla yan yattı.

06.09.2019 16:06 Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma noktasına geldi
Küçükçekmece'de seyir halindeki bir tırın dorsesi, yükün savrulmasıyla yan yattı. Devrilmemesi için dorse köprü korkuluklarına bağlanırken, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Papaz köprüsü üzerinde ip yüklü tırın sürücüsü Hasan T. seyir halindeyken dorsenin yan yattığını gördü. Köprü üzerinde aracı durduran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yan yatan dorse, halat yardımıyla devrilmemesi için köprü korkuluklarına bağlandı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Tırın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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