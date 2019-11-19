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Tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Tır dorsesinden inen düzensiz göçmenlerin görüntüleri Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.

19.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:12
Tır dorsesinden inen düzensiz göçmenlerin görüntüleri 'nin ilçesinde bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 117 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, S.B.M. idaresindeki tırı şüphe üzerine, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.
Kontrollerde, tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 92 Pakistan, 19 Bangladeş, 3 Nepal, 2 Afganistan ve 1 Fas uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü S.B.M. gözaltına alındı.
Tırın dorsesinde 117 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA


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