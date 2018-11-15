Tırın Hurdaya Döndüğü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde, tırın hurdaya döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, D-010 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nun Akkaya köyü mevkisinde Abdulkadir Y. (55) idaresindeki 34 NT 7018 plakalı tır ile İsa S'nin (35) kullandığı 14 AAH 439 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tırdan sürücü yara almadan çıktı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:32