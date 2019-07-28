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Tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı

Tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardıÇORUM - Çorum'da bir tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı.

28.07.2019 20:48
Tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı
Tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı
ÇORUM - Çorum'da bir tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı.
Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çevreyolu Buharaevler Kavşağı'nda bir silahlı kavga olayına müdahale amacıyla trafik akışını düzenleyen polis ekiplerinin yol kenarına park ettikleri aracı bir tır sıkıştırdı. Lastiği patlayan polis otosu hareket edemeyince araç vatandaşlar yardımıyla kaldırılarak kenara alındı. Polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

Çorum, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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