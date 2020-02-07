Haberler » Güncel » Tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı - Haber

Tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı

Adana'da bir tırın sinyalizasyonda bekleyen iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

07.02.2020 07:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 07:21
'da bir tırın sinyalizasyonda bekleyen iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mezher Bozkurt'un kullandığı 33 AN 025 çekici ve 33 AN 149 dorse plakalı tır, D-400 Karayolu Küçükdikili kavşağında sinyalizasyonda bekleyen Hilmi idaresindeki 01 BL 519 ile sürücüsü tespit edilemeyen 06 YKR 29 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, sinyalizasyon direğini devirip 01 BL 519 plakalı otomobili yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi.
Kazada tır sürücüsü ile birlikte diğer araçlarda bulunan Önder Keskin, Hüseyin Koçak, Yunus Kılıç ve Metin Elmastaş çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yolun Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından normale döndü.
Tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı

D-400 Karayolu, Keskin, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır? 7 Şubat hutbesi
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 7 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 7 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
7.02.2020 07:46:05