Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Erzincan'da, tırın traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

04.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:22
Erzincan'da, tırın traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ahmet Nuri Kocatürk'ün kullandığı 24 AAC 992 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunun Kargın beldesi çıkışında, İsmail Asan (45) idaresindeki 24 DU 328 plakalı traktöre çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler ve traktörde bulunan Ertuğrul Asan (18) 112 Acil ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan İsmail ile Ertuğrul Asan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Nuri, Güncel, Haber

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