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Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi

Bakırköy Sahil yolunda bir tırın üzerinde bulunan vinç köprüye çarparak yolda seyir halinde olan aracın üzerine devrilmesi sonucu şans eseri can kaybı yaşanmazken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

11.10.2019 16:56Tırın üzerinde bulunan vinç otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy Sahil yolunda bir tırın üzerinde bulunan vinç köprüye çarparak yolda seyir halinde olan aracın üzerine devrilmesi sonucu şans eseri can kaybı yaşanmazken araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle havalimanına gitmekte olan NATO Genel Sekreterinin de güzergahı değiştirilmek zorunda kalındı.

Kaza, Bakırköy Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UG 8074 plakalı tırın üzerinde bulunan bir vinç parçası yol üzerinde bir köprüye çarparak yolda seyir bulunan 34 ZD 1963 plakalı aracın üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada tırın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Aracın içerisinden çıkarılan iki kişiye ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken İstanbul'a sabah saatlerinde gelerek görüşmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in havalimanına gideceği güzergahta değiştirilmek zorunda kaldı. - İSTANBUL

Yeşilyurt, İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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