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Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

28.12.2019 01:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:36
'in ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte Tevfik Özdemir yönetimindeki 16 ABC 103 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kemalpaşa, Bağyurdu, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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