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Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı

Tekirdağ'da traktör ile tırın karıştığı kazada traktör römorkuyla parçalara bölündü.

17.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:42Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
'da traktör ile tırın karıştığı kazada traktör römorkuyla parçalara bölündü. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa-Muratlı yolunda Kayı Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre römorka bağlı A.C. yönetimindeki 59 EC 640 plakalı traktör, köy yolundan ana yola çıktığı sırada Süleymanpaşa'dan Muratlı ilçesine doğru anayolda seyreden E.T. yönetimindeki 59 AJ 326 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör parçalara bölünürken sürücü A.C. ise ağır yaralandı. Tır sürücüsü E.T. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde çalışma başlatarak, güvenlik önlemleri aldı.

Parça parça traktörü topladılar

Kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Muratlı yolu bir süre trafiğe kapandı. Güvenlik ekiplerinin çalışması ile trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, olay yerine gelen çekici ekipleri de parçalara bölünen traktörün kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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