Tırla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Yaman idaresindeki 14 BT 529 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Yağcılar
mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Asım Malaycı yönetimindeki 81 DV 378 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Şükrü Yaman ve araçta bulunan Sadık Gökkaya
yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yığılca, Düzce, Güncel
Kaynak: AA