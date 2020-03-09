Tırlar çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı - SİVAS
Sivas'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
09.03.2020 02:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:40
Sivas 'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hayati Aksoy yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 58 AU 666 plakalı tır ile Veli Uyanık'ın kullandığı 42 EGT 51 plakalı tır Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerden Aksoy yaralandı. Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında yola saçılan meyve ve sebzeler kara yolları ekiplerince temizlendi.
Temizleme çalışması sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Hayati Aksoy yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 58 AU 666 plakalı tır ile Veli Uyanık'ın kullandığı 42 EGT 51 plakalı tır Sivas- Kayseri kara yolunun Hanlı mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerden Aksoy yaralandı. Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında yola saçılan meyve ve sebzeler kara yolları ekiplerince temizlendi.
Temizleme çalışması sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tırlar çarpıştı, meyve ve sebzeler yola saçıldı - SİVAS
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