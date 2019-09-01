Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.

01.09.2019 22:20
Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.
SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 tır'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 karayolu Akçaağıl köyü mevkiinde meydan geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe halinde kurşun yüklü 62 E 500 iran plakalı tır, Akçaağıl köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, Ş. U. yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı Tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışan sürücüler uzun uğraşlar sonrası Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. İki şoförün de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tırlar kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:01   5 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü, cesedi tandırda bulundu
23:54   Esenyurt'ta yolun karşısına geçen yaşlı kadına otomobil böyle çarptı
23:48   Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada
23:42   Afyonkarahisar'da orman yangını
23:41   Rize'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda...
23:39   Kağıthane'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
23:31   Piknikte anne ve kızı boğuldu, çocukların feryadı yürekleri dağladı