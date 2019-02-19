Korkunç Kazada Tır Şoförü Feci Şekilde Can Verdi

Adana'da Yumurtalık Karayolu'nda önündeki tıra çarpan tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından olay anında öldüğü belirlenen şoför Yasin Demir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ARKADAN ÇARPAN ŞOFÖR OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ceyhan Yumurtalık Karayolu'nda meydana gelen kazada, Yasin Demir idaresindeki 27 Y 8759 plakalı çimento yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Ali O. yönetimindeki 63 B 6428 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, tırların arasında sıkışan Yasin Demir'in öldüğünü belirledi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, yaşamını yitiren Yasin Demir'in cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA