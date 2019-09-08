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Tırmanarak girdiği evleri soyan zanlı yakalandı

Fatih'te farklı tarihlerde tırmanarak girdiği üç adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan zanlı yakalandı.

08.09.2019 13:03 Tırmanarak girdiği evleri soyan zanlı yakalandı
Fatih'te farklı tarihlerde tırmanarak girdiği üç adresten cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar çalan zanlı yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 ile 30 Ağustos tarihlerinde üç farklı adresten 2 adet cep telefonu, 580 TL ve 100 dolar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Davut D.'yi (31) 30 Ağustos günü Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Davut D., 31 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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