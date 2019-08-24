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Tırmanma Rallisi 5. etabı Gemlik'te başladı

Türkiye Otomobil Federasyonu takviminde yer alan Bossek tarafından düzenlenen ve Gemlik Belediyesi'nin de sponsor olduğu Tırmanma Rallisi 5. etabı Şehintepe yolunda başladı.

24.08.2019 17:01 Tırmanma Rallisi 5. etabı Gemlik'te başladı

Türkiye Otomobil Federasyonu takviminde yer alan Bossek tarafından düzenlenen ve Gemlik Belediyesi'nin de sponsor olduğu Tırmanma Rallisi 5. etabı Şehintepe yolunda başladı.


Yarışların duyurulması sonrasında yol ve çevresinde hazırlık yapan Gemlik Belediyesi parkuru hazır hale getirdi. Çok sayıda otomobilin yer aldığı Tırmanma Rallisi antrenman turlarında Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yarışmacılardan Akbaşlar'ın yardımcı pilot koltuğuna oturdu. 7,20 kilometre civarında olan tırmanma etabında, toplam yarış süresinin 21,60 kilometre olacağı açıklandı. Üç tur halinde start alacak yarışmacılar, süreye karşı yarışarak tırmanma etaplarını tamamlayacaklar. Pazar günü yapılacak final yarışı sonrasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. - BURSA


Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye, Gemlik, Spor

Kaynak: İHA

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